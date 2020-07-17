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Вареный омлет с ветчиной, сыром и овощами
Возьмем:
- 2 куриных яйца,
- 2 ломтика ветчины,
- 0,5 стакана натертого твердого сыра;
- зелень,
- половину болгарского перца,
- 1 помидор.
2 яйца солим и перчим по вкусу, взбиваем миксером в пену. Ветчину, перец и помидор режем на мелкие кусочки. В очень плотный пакет всыпаем овощи, мясо и сыр. Туда же вливаем яичную массу. Аккуратно перемешиваем прямо в пакете. Из пакета выпускаем воздух и завязываем пакет очень плотно - можно запаять утюгом.
Омлеты можно готовить с абсолютно разными комбинациями продуктов. По сути, в него добавляется все то, что есть у вас в холодильнике - от рыбы и мяса до любых овощей и зелени.В кастрюлю набираем воду и ставим на огонь. Жидкости должно быть столько, чтобы пакет с омлетом смог полностью в нее погрузиться. После того как вода закипела, опускаем мешочек.Выставляем таймер на 30 минут и варим омлет.
Омлеты неспроста являются очень популярным блюдом. Состав богат холином, витаминами А, В, и D, микроэлементами, такими как фтор, йод, хлор, железо, медь, сера. Соотношение питательных веществ, характерное для омлета, способствует укреплению и поддержанию эластичности суставов и связок, обеспечивает нормальную проводимость нервных волокон, а также улучшает перистальтику желудка и кишечника.
После выключения плиты аккуратно разрезаем мешочек и выкладываем омлет на тарелку.Подаем горячим.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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