Вареный омлет с ветчиной, сыром и овощами

Возьмем:



2 куриных яйца,

2 ломтика ветчины,

0,5 стакана натертого твердого сыра;

зелень,

половину болгарского перца,

1 помидор.

2 яйца солим и перчим по вкусу, взбиваем миксером в пену. Ветчину, перец и помидор режем на мелкие кусочки. В очень плотный пакет всыпаем овощи, мясо и сыр. Туда же вливаем яичную массу. Аккуратно перемешиваем прямо в пакете. Из пакета выпускаем воздух и завязываем пакет очень плотно - можно запаять утюгом.

Омлеты можно готовить с абсолютно разными комбинациями продуктов. По сути, в него добавляется все то, что есть у вас в холодильнике - от рыбы и мяса до любых овощей и зелени.В кастрюлю набираем воду и ставим на огонь. Жидкости должно быть столько, чтобы пакет с омлетом смог полностью в нее погрузиться. После того как вода закипела, опускаем мешочек.Выставляем таймер на 30 минут и варим омлет.

Омлеты неспроста являются очень популярным блюдом. Состав богат холином, витаминами А, В, и D, микроэлементами, такими как фтор, йод, хлор, железо, медь, сера. Соотношение питательных веществ, характерное для омлета, способствует укреплению и поддержанию эластичности суставов и связок, обеспечивает нормальную проводимость нервных волокон, а также улучшает перистальтику желудка и кишечника.

После выключения плиты аккуратно разрезаем мешочек и выкладываем омлет на тарелку.Подаем горячим.