ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Варианты организации досуга для детей беженцев предлагают педагоги Гродно

Организация быта беженцев, которые застряли на белорусско-польской границе, продолжается. Несмотря на похолодание, мороз на улице, в логистическом центре поддерживают температуру не ниже 16 градусов. Беженцам накануне раздали теплую обувь и одеяла. Гродненские педагоги не остались в стороне и предлагают варианты организации досуга для детей. С места событий передает Юрий Шевчук (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все