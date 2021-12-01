Варианты организации досуга для детей беженцев предлагают педагоги Гродно

Организация быта беженцев, которые застряли на белорусско-польской границе, продолжается. Несмотря на похолодание, мороз на улице, в логистическом центре поддерживают температуру не ниже 16 градусов. Беженцам накануне раздали теплую обувь и одеяла. Гродненские педагоги не остались в стороне и предлагают варианты организации досуга для детей. С места событий передает Юрий Шевчук (видео).