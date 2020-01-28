Варикозное расширение вен. Вопросы о наболевшем

Появление болей в ногах, жжение, зуд, дискомфорт, ночные судороги - все это может говорить о заболевании вен. Они расширяются, и болезнь так и называется: варикозное расширение вен.



От варикоза страдает почти половина нашего населения, только у одних он протекает в легкой степени, а другие уже вынуждены лечиться серьезно.



Что происходит в ногах? Давайте разберемся, как устроена венозная система, какие вены расширяются, и почему у нас появляются такие симптомы. Когда человек встал на две ноги, он усложнил свою жизнь. Кровь из нижних конечностей стала подниматься на значительную высоту, чтобы преодолеть земное притяжение. Поэтому многие врачи говорят, что варикоз это "расплата за прямохождение".



Став на ноги, мы увеличили гидростатическое давление в нижних конечностях. Природой в ответ на прямохождение придумано много механизмов, которые помогают крови вернуться к сердцу.



Сердце, которое изгоняет кровь, под давлением, которое дает камера сердца, прокачивает кровьчерез все сосуды.

Присасывающее действие грудной клетки. Во время вдоха там понижается давление и как бы присасывает к себе кровь.

Механизмы, которые касаются нижних конечностей. Это система вен и клапанов, система мышечной помпы и помпы стопы.Ноги можно сравнить с насосом, который качает кровь к сердцу. Вена - это тонкостенный сосуд, в котором есть клапан. Задача клапана пропустить кровь снизу вверх, затем закрыться и не пускать обратно, тем самым не давая крови застаиваться. Но иногда клапан не смыкается, кровь застаивается, повышается давление в венах, и они начинают расширяться.

Понятие "расширение вен"

Если вена расширена, створки не закрываются, кровь застаивается и не поднимается к сердцу. Почему именно в ногах возникают такие ощущения? Почему у каждого второго расширяются эти вены?

Есть много факторов:

наследственность,

возраст,

беременность,

вредные привычки (курение, алкоголь, гиподинамия),

лишний вес,

профессия (длительноепребываниена ногах - стоячая работа уврачей, парикмахеров, продавцови др, или сидячая работа, в офисе, например).

Есть факторы, которые зависят от вас!

Как сидеть нельзя и почему?

Избегаем скрещивания ног во время сидения! Если скрещиваем, то часто меняем положение. Правильная и ровная посадка обеспечивает свободную циркуляцию крови по венозной системе. Если стоячая или сидячая работа, делаемзарядку,поднимаясь и опускаясь на цыпочках. Домаложимся иподнимаем ноги на 10-15 минут.

Что делать с обувью?

При варикозном расширении вен противопоказана обувь на высоком каблуке. Только небольшой каблучок. На высоких каблуках ноги постоянно напряжены, поэтому появляются усталость и напряжение. Пплюс нагрузка неравномерная, стоишь, будто на цыпочках.

Когда стопа соприкасается с полом, землей, происходит равномерное распределение веса тела по всей ее площади, работаетпомпа стопы. На каблуке происходит смещение центра тяжести тела со всей поверхности стопы на ее переднюю часть, что приводит к переутомлению мышц голени, а этонагрузка на венозные клапаны, нарушение циркуляции крови в сосудах, появление отечности, снижение тонуса венозных стенок.

Физические нагрузки при варикозном расширении вен

При варикозном расширении вен показана неагрессивная физкультура, исключаем бег, прыжки, кардионагрузки или того хуже… тяжелуюатлетику. Полезна ходьба, 1-2 км в день - то, что доктор прописал. Или катание на роликах,велосипеде.При правильныхзанятиях мышцы конечностей будут сокращаться и обеспечивать сократимость мышечной стенки вен.