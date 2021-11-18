Варшава разворачивает журналистов, правозащитников и гуманитарные конвои

Польские силовики на границе устроили настоящую бойню. Атаковали мигрантов фактически химическим оружием - газом, водометами с разъедающей жидкостью и светошумовыми гранатами.

Прямой акт агрессии - обстрел территории Беларуси. Возбуждено уголовное дело. Следователи также работают с пострадавшими в результате воздействия токсичных веществ. Это люди, которые обратились за медпомощью. Всю необходимую поддержку им оказывают наши медики. Евгений Горин продолжит тему.

Химия, которую польские силовики подмешали в холодную воду, действует мгновенно. Боль в глазах, начинают градом течь слезы, дыхание сбивает резкий кашель. Некоторых беженцев после отравления газом рвало. Шансов спастись не было ни у кого - ни у взрослых мужчин, ни у женщин, ни детей.

Сначала польские садисты чередовали: струя холодной воды - струя воды, смешанной с каким-то отравляющим веществом. Потом больше часа лупили по людям одновременно и струями с ледяной водой, и слезоточивым газом. Некоторые потом заметили, что попытка водой промыть глаза вызывает усиление боли. В любом случае, обливать ледяной водой людей в холод - это уже само по себе бесчеловечно. Тут еще и отравляющий газ...

На больничных койках Гродно оказались шестеро беженцев. Четверо из них - дети. Струя из польских водометов била с такой силой, что сбивала с ног взрослого. Специалисты говорят: "Ядовитая смесь, подмешанная поляками, вызывает химические ожоги глаз".

С изъятыми у КПП "Брузги" уликами уже работают. Белорусские следователи взяли пробу грунта, образца травы - все это обильно полито польской химией, примененной против людей.

Будет заключение и по светошумовым гранатам - их тоже бросали в беженцев польские силовики. Материала собрано предостаточно, не говоря уже о видео, на котором зафиксировано, как Польша "героически" воюет с беззащитными людьми. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как "преступление против безопасности человечества". Возбуждено уголовное дело.

Кризис гуманности в Европе

Приказ жестоко обойтись с беженцами могли отдать только польские власти. Это во многом объясняет, почему они ввели у себя режим ЧС и не пускают прессу на границу. Ведь тогда журналисты и правозащитники зафиксируют преступления против человечности непосредственно на польской территории. Режим Дуды перешел красную черту. Заливать ледяной водой людей на холоде в ковидную эпоху - попахивает фашистскими пытками.

Возникает много вопросов о последствиях. Ведь действия Польши можно расценить как агрессию против Беларуси. Вот граната, брошенная польским силовиком, она летит на белорусскую территорию, перелетает через пограничный забор и разрывается на территории Беларуси. Чудом какому-нибудь беженцу не разорвало ногу.

Действия режима Дуды, травящего мигрантов газом, ничего кроме омерзения не вызывают. Интересно, когда очухается Европа, когда с польской территории просящих убежища людей "неправильной национальности" из "неправильных стран" начнут расстреливать из пулеметов?