Мы видим опять нагнетание, опять отказ от выполнения Минских соглашений, а по сути это отказ от частей территории Украины, что само по себе является особо тяжким преступлением. У меня и, уверен, у украинского народа есть четкое понимание: война не выгодна РФ, не выгодна Украине, она выгодна исключительно США, Британии, агрессивному блоку НАТО. Причем эта выгода исчисляется сотнями миллиардов долларов, которые они хотят заработать. И уже зарабатывают. Мы видели, что были пиковые продажи сжиженного американского газа в Европу в эти месяцы, и эти поставки газа обошли РФ по трубопроводу. И эта истерия, получается, окупается с точки зрения США, Британии, но точно не Украины.

Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина)