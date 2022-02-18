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Василец: На Украине США и Британия зарабатывают сотни миллиардов долларов

США и Британия зарабатывают огромные деньги на военной истерии вокруг Украины. Таким мнением поделился украинский журналист Дмитрий Василец. По его словам, их западные партнеры будут делать все возможное, чтобы градус напряжения не снижался. Более того, будут пытаться развязать войну ради собственной наживы. Единственный выход из ситуации - это разумные действия официального Киева. Правда, об этом пока говорить не приходится.

Мы видим опять нагнетание, опять отказ от выполнения Минских соглашений, а по сути это отказ от частей территории Украины, что само по себе является особо тяжким преступлением. У меня и, уверен, у украинского народа есть четкое понимание: война не выгодна РФ, не выгодна Украине, она выгодна исключительно США, Британии, агрессивному блоку НАТО. Причем эта выгода исчисляется сотнями миллиардов долларов, которые они хотят заработать. И уже зарабатывают. Мы видели, что были пиковые продажи сжиженного американского газа в Европу в эти месяцы, и эти поставки газа обошли РФ по трубопроводу. И эта истерия, получается, окупается с точки зрения США, Британии, но точно не Украины.
Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина)

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