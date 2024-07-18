Василец: Напряженная ситуация на границе с Украиной урегулирована благодаря грамотной стратегии белорусского руководства

Все попытки захода военизированных прокси-натовских формирований на территорию Беларуси сейчас уже в прошлом, потому что и белорусская армия, и белорусская разведка очень хорошо сработали и на упреждение укрепили те участки границы, где планировались террористические атаки. И таким образом угроза исчезла. Белорусское руководство приняло решение отвести от границы войска, поэтому здесь можно разве что поаплодировать, что без выстрелов, без кровопролития все-таки смогли эту ситуацию удержать. С моей точки зрения, Беларусь может быть своеобразной базой для общения здравых сил и выработки реально конструктивных решений сложных геополитических ситуаций.

Дмитрий Василец, глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина)