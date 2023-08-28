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Васильев: Американские потребители страдают от высокой инфляции
В США огромные проблемы внутри страны. Миграционный кризис, безработица и преступность. А администрация Байдена наотрез не желает замечать и без того сложную ситуацию. Так заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
По его словам, огромную роль сыграло то, что власти жертвуют деньги на помощь Украине, а для решения собственных проблем финансов не хватает.
Американские потребители страдают от высокой инфляции. Особенно большую проблему вызывает именно рост цен на энергоносители, тем более в преддверии осенне-зимнего сезона. И вот эту тенденцию очень хорошо угадывает или резонирует Марджори Грин, которая очень тонко связывает как раз рост цен на энергоносители или сохранение их на достаточно болезненном для американских домовладений уровне с санкционной политикой, которую проводит администрация Байдена.
"Она (администрация Байдена - прим. редакции) готова выделить от 24 до 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Это в общем ведет к тому, что растут цены и в США. Эти тенденции сегодня набирают оборот, поскольку эти ресурсы, измеряемые даже десятками, сотнями миллиардов долларов, могли бы быть использованы для решения насущных внутренних социально-экономических проблем, таких как миграционная проблема, проблема преступности, проблема борьбы с изменениями климата", - отметил эксперт.
"Короче говоря, вот эти внутренние программы, которые требуют значительных инвестиций, которые сегодня американская экономика не получает именно потому, что очень высоко раздуты военные расходы, военные приготовления, не говоря уже о прямом финансировании военных действий в Украине", - подчеркнул Владимир Васильев.
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