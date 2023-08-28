Васильев: Американские потребители страдают от высокой инфляции

Американские потребители страдают от высокой инфляции. Особенно большую проблему вызывает именно рост цен на энергоносители, тем более в преддверии осенне-зимнего сезона. И вот эту тенденцию очень хорошо угадывает или резонирует Марджори Грин, которая очень тонко связывает как раз рост цен на энергоносители или сохранение их на достаточно болезненном для американских домовладений уровне с санкционной политикой, которую проводит администрация Байдена.

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

