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Васильев: Беларусь и Россия не только союзники, но и друзья
Прибалтика пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Об этом свидетельствует то, что Литва в одностороннем порядке решила прекратить сотрудничество.
Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Беларусь не пострадает от недружественного шага, ведь есть поддержка со стороны Союзного государства.
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