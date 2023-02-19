Васильев: Беларусь и Россия не только союзники, но и друзья

Прибалтика пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Об этом свидетельствует то, что Литва в одностороннем порядке решила прекратить сотрудничество.

Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Беларусь не пострадает от недружественного шага, ведь есть поддержка со стороны Союзного государства.