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Васильев: На сегодняшний день действия США не оправдывают себя

Америка теряет свой статус гегемона и впадает в пучину кризисов. А если нет денег, значит нужна война. США решают собственные экономические проблемы путем развязывания конфликтов. Их политика десятилетиями направлена на провокацию. По мнению российского эксперта Владимира Васильева, Вашингтон таким образом решает собственные проблемы в экономическом, политическом и социальном секторах, и не исключено, что каждому континенту будет оказано такое особое внимание от американских коллег.

Мир в данном случае переживает серьезные экономические трудности. Мы говорим о тех экономических трудностях, которые есть в Соединенных Штатах Америки, мы говорим о тех экономических трудностях, которые есть в европейских странах. И в этом плане опять может возникнуть инерция, что Соединенные Штаты Америки с помощью войны могут вытащить свою экономику из кризиса, это будет способствовать улучшению их экономического положения, помочь и ближайшим союзникам европейских стран. На сегодняшний день все это может не оправдаться. Главная причина этого по-прежнему кроется в установке, которая возникла в сознании правящих кругов США в начале девяностых годов прошлого века, что они являются гегемоном во всем мире, что они дальше могут обеспечивать свою военную безопасность и продвигать свои военные интересы в одностороннем порядке, не сталкиваясь ни с каким противодействием.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

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