Васильев: На сегодняшний день действия США не оправдывают себя

Мир в данном случае переживает серьезные экономические трудности. Мы говорим о тех экономических трудностях, которые есть в Соединенных Штатах Америки, мы говорим о тех экономических трудностях, которые есть в европейских странах. И в этом плане опять может возникнуть инерция, что Соединенные Штаты Америки с помощью войны могут вытащить свою экономику из кризиса, это будет способствовать улучшению их экономического положения, помочь и ближайшим союзникам европейских стран. На сегодняшний день все это может не оправдаться. Главная причина этого по-прежнему кроется в установке, которая возникла в сознании правящих кругов США в начале девяностых годов прошлого века, что они являются гегемоном во всем мире, что они дальше могут обеспечивать свою военную безопасность и продвигать свои военные интересы в одностороннем порядке, не сталкиваясь ни с каким противодействием.

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

