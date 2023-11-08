Васильев: Наследники великого комбинатора Остапа Бендера, по всей видимости, живут в районе Белого дома

Америке может быть не до Украины. Об этом в программе "Тренды" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

В США сейчас, помимо проблем с зарубежной помощью Украине, надвигается еще и проблема финансирования американского правительства, нужно расставить бюджетные приоритеты, говорит эксперт. "Буквально через 2 недели истекает срок действия закона о финансировании федерального правительства повременной схеме,- напомнил он. - Американская пресса, может быть, не сгущая краски, пишет, что, возможно, Америка опять подойдет к проблеме закрытия правительства. То, чего удалось избежать в конце сентября, может возникнуть опять в третьей декаде ноября. Может быть, даже будет не до Украины".

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Почему Байден особо подчеркнул, что наложит вето на проект выделения помощи Израилю, если там не будет Украины, эксперт объяснил тем, что большая часть республиканцев в Палате представителей заявила, что надо подумать. "Уже полтора года на эти цели деньги тратим, каков эффект, мы не знаем. Вот давайте тут подумаем. Поэтому администрация прибегает к таким уловкам, может быть, традиционным для Америки, заимствованным у великого комбинатора Остапа Бендера. Это технологии столетней давности, хорошо известные со времен бессмертных произведений Ильфа и Петрова. Это великие комбинаторы. По всей видимости, наследники этих великих комбинаторов и живут где-то в районе Белого дома", - шутит эксперт.