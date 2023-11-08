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Васильев: Наследники великого комбинатора Остапа Бендера, по всей видимости, живут в районе Белого дома
Америке может быть не до Украины. Об этом в программе "Тренды" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.
В США сейчас, помимо проблем с зарубежной помощью Украине, надвигается еще и проблема финансирования американского правительства, нужно расставить бюджетные приоритеты, говорит эксперт. "Буквально через 2 недели истекает срок действия закона о финансировании федерального правительства повременной схеме,- напомнил он. - Американская пресса, может быть, не сгущая краски, пишет, что, возможно, Америка опять подойдет к проблеме закрытия правительства. То, чего удалось избежать в конце сентября, может возникнуть опять в третьей декаде ноября. Может быть, даже будет не до Украины".
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
Почему Байден особо подчеркнул, что наложит вето на проект выделения помощи Израилю, если там не будет Украины, эксперт объяснил тем, что большая часть республиканцев в Палате представителей заявила, что надо подумать. "Уже полтора года на эти цели деньги тратим, каков эффект, мы не знаем. Вот давайте тут подумаем. Поэтому администрация прибегает к таким уловкам, может быть, традиционным для Америки, заимствованным у великого комбинатора Остапа Бендера. Это технологии столетней давности, хорошо известные со времен бессмертных произведений Ильфа и Петрова. Это великие комбинаторы. По всей видимости, наследники этих великих комбинаторов и живут где-то в районе Белого дома", - шутит эксперт.
Мы находимся в такой переломной точке, потому что если сегодня администрации не удастся лобовая атака, то она прекрасно понимает, что финансовая и военная поддержка Украины явно пойдет на спад. Это понимание видно среди окружения Байдена. Этим определяются отчаянная игра, как говорят в шахматах, на красном флажке.
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