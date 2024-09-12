Василевская в "Белавиа" рассказала, как устроен быт и распорядок дня на космической станции

В преддверии Дня работников гражданской авиации с коллективом авиакомпании "Белавиа" встретилась Марина Василевская. Для первой в истории независимой Беларуси женщины-космонавта встреча была особенно трепетной и душевной.

До полета в космос девушка более семи лет работала бортпроводником "Белавиа". Команда поддерживала Марину в течение всего ее полета и по возвращении домой 23 марта (в день, когда состоялся запуск корабля "Союз МС-25") на Байконуре находилась команда авиакомпании во главе с гендиректором Игорем Чергинцом.

К полету Марины Василевской на МКС один из самолетов авиакомпании "надел" специальную ливрею - кроме васильков теперь на "Эмбраер-175" мерцают звезды и парят в невесомости космонавты. В свою очередь Марина Василевская с собой на МКС взяла мини-модель воздушного судна. Теперь в коллективе нередко говорят, что "Белавиа" - первая авиакомпания в мире, которая побывала в космосе.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:

Я работала в этой авиакомпании 7 счастливых лет. Именно "Белавиа" открыла мне двери в проект для полета в космос. Я немного скучаю, когда летаю в Москву и домой. У нас сейчас очень много командировок, встреч и совместных мероприятий, поэтому очень приятно, когда меня встречают коллеги.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа": "Это невероятная психологическая и физическая нагрузка на человека. Я могу сказать, что, наверное, 99 % населения земли вряд ли такое выдержит. То, что сделала Марина Василевская, уникально".