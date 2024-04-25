Василевская: Наша Земля из космоса очень красивая, масштабная, сильная, мы должны ее беречь

В последние годы мы на себе ощущаем колоссальное давление Международного олимпийского комитета. В этом году, слава богу, мы получили доступ на международную арену, нас допустили. Конечно же, нам не хватает нашего флага, нашего гимна. Я надеюсь, что головы западных политиков все-таки охладятся, и нас в ближайшее время допустят так, как мы должны выступать на международных соревнованиях. В противном случае, как говорил глава государства, мы развернем флаг здесь - то, что мы уже делаем. Сегодня мы уже имеем семь лицензий на Олимпийские игры, и после каждой победы наши ребята в гостинице разворачивают флаг Республики Беларусь, чему мы очень рады. И все представители команд мира понимают, откуда эти ребята, которые выступают под аббревиатурой AIN (индивидуальный нейтральный спортсмен), к сожалению.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы