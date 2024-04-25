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Василевская: Наша Земля из космоса очень красивая, масштабная, сильная, мы должны ее беречь
Единством и твердой позицией белорусы смогли сохранить суверенитет и независимость. Все мы видим реалии сегодняшнего дня и не забыли, через что нашим дедам и прадедам довелось пройти. Сохранить свою страну сейчас - наша главная задача, ведь позади поистине космические свершения.
Белорусский космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская отметила, что Всебелорусское народное собрание - высший конституционный орган народовластия в Республике Беларусь, где решаются глобальные стратегические вопросы. "Наша Земля, особенно из космоса, очень красивая, масштабная, сильная. И мы со своей стороны должны ее беречь, потому что она все-таки очень хрупкая. И малейший негатив, малейшее что-то извне - и это может разрушить. Поэтому давайте беречь Землю, любить, ценить все, что мы имеем", - призвала прославленная белоруска.
В принципе все базируется на науке. И глава государства отметил несколько раз роль и значение науки.
По словам Владимира Гусакова, Концепция национальной безопасности и Военная доктрина - это документы, которые требуют глубокого изучения, и каждый житель нашей страны должен их знать.
В последние годы мы на себе ощущаем колоссальное давление Международного олимпийского комитета. В этом году, слава богу, мы получили доступ на международную арену, нас допустили. Конечно же, нам не хватает нашего флага, нашего гимна. Я надеюсь, что головы западных политиков все-таки охладятся, и нас в ближайшее время допустят так, как мы должны выступать на международных соревнованиях. В противном случае, как говорил глава государства, мы развернем флаг здесь - то, что мы уже делаем. Сегодня мы уже имеем семь лицензий на Олимпийские игры, и после каждой победы наши ребята в гостинице разворачивают флаг Республики Беларусь, чему мы очень рады. И все представители команд мира понимают, откуда эти ребята, которые выступают под аббревиатурой AIN (индивидуальный нейтральный спортсмен), к сожалению.
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