Василевская: Очень рада и счастлива ступить на белорусскую землю!

"Очень рада и счастлива ступить на белорусскую землю!" Такими были первые слова Марины Василевской по возвращении в родную Беларусь. Теплые объятия, цветы, хлеб-соль, слова благодарности и восхищения - так радушно с самого утра встречали белорусы свою знаменитую землячку.

Как это было - подробности у Виктории Шарковой.

Первый белорусский космонавт Марина Василевская прилетела домой

Громко, эмоционально, трогательно и душевно. Невозможно подобрать все эпитеты, чтобы передать эту атмосферу со взлетной полосы.

Борт с Мариной Василевской вылетел из Москвы в 7 утра и вот только что приземлился в Минске в 8:10.

Первая в истории суверенной Беларуси наша женщина-космонавт спустилась по трапу самолета с букетом цветов и своей фирменной ослепительной улыбкой. Встречать спецборт заблаговременно приехали представители правительства, Академии наук, общественных объединений, а также родные, друзья и коллеги Марины. И вот оно, триумфальное возвращение на Родину по красной ковровой дорожке.

По прибытии свой первый автограф Марина оставила для читателей детского журнала, сопроводив подписью: "Снаилучшими пожеланиями от Василевской Марины".

И после короткого общения с представителями Академии наук - долгожданный выход к журналистам.

Немного стран могут похвастаться своими космическими программами, а тем более космонавтами.

Свой успех Марина посвятила стране и белорусскому народу.