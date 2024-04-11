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Василевская: Очень рада и счастлива ступить на белорусскую землю!
"Очень рада и счастлива ступить на белорусскую землю!" Такими были первые слова Марины Василевской по возвращении в родную Беларусь. Теплые объятия, цветы, хлеб-соль, слова благодарности и восхищения - так радушно с самого утра встречали белорусы свою знаменитую землячку.
Как это было - подробности у Виктории Шарковой.
Первый белорусский космонавт Марина Василевская прилетела домой
Громко, эмоционально, трогательно и душевно. Невозможно подобрать все эпитеты, чтобы передать эту атмосферу со взлетной полосы.
Борт с Мариной Василевской вылетел из Москвы в 7 утра и вот только что приземлился в Минске в 8:10.
Первая в истории суверенной Беларуси наша женщина-космонавт спустилась по трапу самолета с букетом цветов и своей фирменной ослепительной улыбкой. Встречать спецборт заблаговременно приехали представители правительства, Академии наук, общественных объединений, а также родные, друзья и коллеги Марины. И вот оно, триумфальное возвращение на Родину по красной ковровой дорожке.
По прибытии свой первый автограф Марина оставила для читателей детского журнала, сопроводив подписью: "Снаилучшими пожеланиями от Василевской Марины".
И после короткого общения с представителями Академии наук - долгожданный выход к журналистам.
Немного стран могут похвастаться своими космическими программами, а тем более космонавтами.
Свой успех Марина посвятила стране и белорусскому народу.
Ведь после этой экспедиции, с уверенностью можно сказать, что для Беларуси полет к звездам теперь уже не мечта, а реальность.
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