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Василевская: Полет в космос я посвящаю нашему народу, нашей Беларуси

Василевская: Полет в космос я посвящаю нашему народу, нашей Беларуси

Полет в космос посвящаю нашему народу, нашей Беларуси, заявила белорусский космонавт Марина Василевская после приземления в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.

"Я так скучала по нашей Родине. Этот полет в космос я посвящаю нашему народу, нашей Беларуси", - сказала Марина Василевская.

Фото: БЕЛТА

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