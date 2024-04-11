Василевская: Полет в космос я посвящаю нашему народу, нашей Беларуси

Полет в космос посвящаю нашему народу, нашей Беларуси, заявила белорусский космонавт Марина Василевская после приземления в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.

"Я так скучала по нашей Родине. Этот полет в космос я посвящаю нашему народу, нашей Беларуси", - сказала Марина Василевская.