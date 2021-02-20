Сейчас подробнее остановимся на экономическом аспекте развития страны. Каких показателей должны достичь за пять лет и возможно ли все просчитать? Пандемия коронавируса заставила планировать и возможные риски. Экспорт, рост доходов и ВВП - обо всем подробнее поговорим с гостем "Панорамы" - доктором экономических наук, директором Института экономики Национальной академии наук Василием Гурским (видео).



