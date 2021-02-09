Василий Пешкун поделился своими творческими секретами о поведении красок на морозе

Белорусский художник Василий Пешкун создает "портреты" зимы с натуры, ведь уверен, что природные цвета, характер погоды и атмосферу можно передать, только если пишешь "здесь и сейчас".

Творческими секретами о поведении красок на морозе и даже экипировке во время зимних пленэров художник поделился с нашим корреспондентом Ларисой Гулякевич.

Мы попали в творческую мастерскую Василия Пешкуна. Белорусский художник знаменит не только своими натюрмортами, но и пейзажами. Рисует при самых неблагоприятных условиях погоды. На пленэр выезжает зимой, летом… в разную пору года. Сейчас вернулся из Гольшан, где зимние виды рисовал при минус 20.







Зимние краски - совсем не белые… Голубой, розовый, фиолетовый, даже салатовый! Такие цвета проявляются в морозном зимнем воздухе.

Василий Пешкун владеет художественными секретами досконально. Говорит, чтобы отобразить трескучие морозы на полотне, сначала надо почувствовать музыкальную тональность зимней палитры. По-настоящему сделать это можно, только если сам находишься на природе.

Творческая экспедиция художников-единомышленников регулярно отправляется на пленэры по разным городкам Беларуси. Выбирают для этого самые яркие пейзажи, которые в разную погоду выглядят по-своему красочно. Своеобразный отчет зимнего пленэра - выставка белорусского пейзажа - в Центре современных искусств.

Василий Пешкун родился в Гомеле, но все школьные каникулы проводил у бабушки в деревне. Сельские пейзажи и сейчас придают ему соответствующее настроение и энергию.





