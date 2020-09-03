Василий Шашок о призывах не платить за услуги ЖКХ

Времени раскачивать обстановку достаточно и у телеграм-каналов, координируемых из-за рубежа. Здесь с постоянной периодичностью публикуют призывы то к агрессии, то к забастовкам. Но все они оборачивались плачевными последствиями. И вот из последнегопризыв не платить за услуги ЖКХ. В итоге же именно коммунальщикам приходится наводить порядок на улицах и во дворах и изыскивать средства на восстановление города.



