23 сентября 2026 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Можно ли восстановить взаимоотношения между Беларусью и Польшей, ответил зампредседателя польской политической партии "Фронт" Вацлав Клюковски в "Актуальном интервью".

Пока, отметил с сожалением собеседник, сделать на сегодняшний день можно немного. В парламенте Польши все партии по факту представляют одну и ту же сторону - партию войны, которая настроена против всех подряд, в том числе Российской Федерации, Беларуси и, оказывается, Украины, которую так сильно поддерживали в военном плане.

"Польское общество начинает просыпаться из-за ухудшающейся экономической ситуации. Около 30 % бюджета покрывается за счет долга, который мы должны брать в Соединенных Штатах для финансирования закупок оружия. И зачем такие закупки, если мы не видим угрозы? Обычный гражданин Польши не видит угрозы с Востока. Со стороны Беларуси и России точно", - обозначил зампредседателя польской политической партии.

Со стороны Российской Федерации не найти ни одного зловещего выступления, чего нельзя сказать о Польше. Польский политик Шимон Холовня яро заявлял, что "втопчет в землю Путина". "Да, только он так втоптал господина Путина в землю, что свою жену, которая служит военным летчиком в армии, забрал оттуда, а детей отправил за океан, чтобы они учились там", - подчеркнул Вацлав Клюковски.