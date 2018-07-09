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Важная информация для автомобилистов. Ограничение движения
Важная информация для автомобилистов. Сегодня ограничили движение всех видов транспорта по улице Ульяновской до улицы Энгельса. Там проводятся ремонтные работы. Проехать по этой улице нельзя будет до 22 июля. В связи с этим изменился маршрут 901 автобуса. Общественный транспорт будет курсировать по улицам Ленина, Смоленской, Пулихова.
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