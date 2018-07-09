ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Важная информация для автомобилистов. Ограничение движения

Важная информация для автомобилистов. Сегодня ограничили движение всех видов транспорта по улице Ульяновской до улицы Энгельса. Там проводятся ремонтные работы. Проехать по этой улице нельзя будет до 22 июля. В связи с этим изменился маршрут 901 автобуса. Общественный транспорт будет курсировать по улицам Ленина, Смоленской, Пулихова.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все