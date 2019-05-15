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Важная миссия возлагается на белорусских полярников в вопросе изучения Южного полюса планеты
По-настоящему важная миссия возлагается на белорусских полярников в вопросе изучения Южного полюса планеты. Уже с осени 2020 года можно будет планировать и круглогодичные научные исследования. Осталось сделать лишь финальный рывок и завершить строительство первой очереди полевого лагеря. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал руководитель экспедиции Алексей Гайдашов. Буквально накануне он вернулся из длительной поездки. Самые свежие комментарии и кадры с Южного полюса планеты - в репортаже Александра Смирнова.
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Алексей Гайдашов только накануне вернулся из длительного полугодового путешествия и уже не рабочем месте. Атакуют не только коллеги по цеху, но и журналисты. Первый вопрос о результатах поездки, когда стоит ждать от полярников зимовки, т.е. круглогодичной экспедиции?
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В этом случае у ученых появится возможность проводить свои исследования в самых разнообразных условиях. Государственная программа предусматривает мониторинг окружающей среды, исследование озоносферы и биологических ресурсов Антарктики, как и многое другое. В этом году проведено два уникальных эксперимента с коллегами из Финляндии и России по изучению гидрологии и подстилающей поверхности земли.
В этой ситуации остро стоит кадровый вопрос. Пока что конкурс на поездку в Антарктику составляет как минимум три человека на место. Однако для молодого поколения в белорусской науке всегда двери открыты.
Официальная встреча в начале июня, когда придет основная группа. Они идут морским путем, кораблем доставляется научное оборудование для ремонта и около тонны образцов, которые будут изучать на Большой земле. В это же время в Праге пройдет и совещание консультативных стран договора об Антарктике, где примут стратегию развития изучения Южного полюса планеты. В ней примет участие и Республика Беларусь.
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