По-настоящему важная миссия возлагается на белорусских полярников в вопросе изучения Южного полюса планеты. Уже с осени 2020 года можно будет планировать и круглогодичные научные исследования. Осталось сделать лишь финальный рывок и завершить строительство первой очереди полевого лагеря. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал руководитель экспедиции Алексей Гайдашов. Буквально накануне он вернулся из длительной поездки. Самые свежие комментарии и кадры с Южного полюса планеты - в репортаже Александра Смирнова.



Руководитель Белорусской антарктической экспедиции делает сразу подарок нашей съемочной группе

Алексей Гайдашов только накануне вернулся из длительного полугодового путешествия и уже не рабочем месте. Атакуют не только коллеги по цеху, но и журналисты. Первый вопрос о результатах поездки, когда стоит ждать от полярников зимовки, т.е. круглогодичной экспедиции?









Белорусская полярная станция рассчитана на круглогодичное пребывание 12 человек

В этом случае у ученых появится возможность проводить свои исследования в самых разнообразных условиях. Государственная программа предусматривает мониторинг окружающей среды, исследование озоносферы и биологических ресурсов Антарктики, как и многое другое. В этом году проведено два уникальных эксперимента с коллегами из Финляндии и России по изучению гидрологии и подстилающей поверхности земли.



