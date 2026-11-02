"Важно слышать друг друга": Шпилевская о значении конференции по евразийской безопасности в Минске

То, что Минск в очередной раз становится центральной площадкой по безопасности, - не случайность, отмечают эксперты. Беларусь - это место, где каждый может заявить о своей позиции.

"То, что мы становимся центральной площадкой для всех вопросов, которые касаются мира и безопасности, это не случайность, а подтверждение того, что мы та страна, которая никогда не заявляла ни о каких своих претензиях ни на одну территорию, никогда не участвовала ни в одном военном конфликте. Мы делаем все возможное для того, чтобы мир сохранить. Чем больше мы будем говорить о безопасности, тем лучше будет для народов всех стран. Поэтому, я думаю, что на конференции будут подняты важные и значимые темы. Важно слышать друг друга. Международная конференция по евразийской безопасности - это площадка, где каждый может заявить о своей позиции и говорить о том, какой он видит безопасность, что нужно сделать для того, чтобы мировой порядок, безопасность во всем мире имели прямые очертания, не были просто словами. Чем больше это будет проговариваться, чем больше мы будем слышать друг друга, тем результативнее будет то, к чему мы придем", - отметила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.