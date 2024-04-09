Важно для всех белорусов: уникальную книгу презентовали в Минске

Уникальную книгу "Нотариат Беларуси: от истоков до современности" презентовали в Минске. В этом издании отражена история нотариата через призму истории белорусской государственности. В книге собраны новые и малоизвестные факты о нотариальной деятельности от Средневековья до наших дней. Так, у читателей будет представление о развитии гражданско-правовых отношений на всех этапах нашей истории. Это издание будет важно не только для юристов, но и для всех граждан страны, которые интересуются историей и смотрят в будущее.