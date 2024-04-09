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Важно для всех белорусов: уникальную книгу презентовали в Минске
Уникальную книгу "Нотариат Беларуси: от истоков до современности" презентовали в Минске. В этом издании отражена история нотариата через призму истории белорусской государственности. В книге собраны новые и малоизвестные факты о нотариальной деятельности от Средневековья до наших дней. Так, у читателей будет представление о развитии гражданско-правовых отношений на всех этапах нашей истории. Это издание будет важно не только для юристов, но и для всех граждан страны, которые интересуются историей и смотрят в будущее.
Накануне в Минске прошло общее собрание Белорусской нотариальной палаты, приуроченное к 100-летию первого съезда нотариусов Беларуси. Качество, доступность, цифровизация и социальная направленность - это сегодня главное в работе нотариусов и для этого сейчас активно внедряются информационные технологии. Речь идет прежде всего об электронных сервисах. Так, уже с июля можно будет совершать 11 видов нотариальных действий удаленно.
К слову, за 10 лет в Беларуси совершено почти 15 млн нотариальных действий. Сегодня в стране работает более 200 нотариальных контор и 45 бюро, где трудится около 800 нотариусов.