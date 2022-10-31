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Важно мнение каждого! Общественное обсуждение проекта закона "О Всебелорусском народном собрании" продолжается по всей стране
В Беларуси продолжается широкое обсуждение проекта закона "О Всебелорусском народном собрании". Среди ключевых тем - роль и структура высшего органа народовластия. Обсуждают на диалоговых площадках также механизм избрания делегатов и их полномочия. Подобные встречи в трудовых коллективах - это не просто возможность задать вопрос экспертам, высказать свое мнение. О диалоге, который определит будущее страны, Елена Витко.
Быть профессионалом, а еще - полезным обществу. Это неизменное кредо Алексея Ламекина. Сейчас он замдиректора МАЗа, а 17 лет назад на флагман машиностроения пришел молодым специалистом. Работал технологом, затем начальником бюро, сейчас курирует социальные вопросы. Поэтому, как будет развиваться родное предприятие и в целом страна, ему не все равно. Свою гражданскую миссию выполнил и сегодня: во время открытого диалога.
Для меня важно, чтобы были стабильность и мир, чтобы работала экономика и наш МАЗ, чтобы мы приносили прибыль. А еще хотелось бы попасть и в седьмой состав ВНС, так как я являюсь делегатом шестого.
Всего в числе делегатов Всебелорусского народного собрания будет не более 1 200 человек. Кто может получить мандат и какими качествами должен обладать кандидат - вместе с сенаторами и депутатами во время встречи на Минском автомобильном заводе сегодня об этом говорили подробно. Впрочем, к механизму избрания делегатоввнимание всегда и везде особое.
Если речь идет о местных Советах депутатов, то эта процедура выборов известная: согласно Избирательному кодексу. Что касается выдвижения кандидатов от гражданского общества (а это больше всего и интересует наших граждан), то здесь (согласно подготовленному проекту о гражданском обществе) выдвижение кандидатов будет в формате республиканских общественных объединение либо профсоюзов в соответствии с их уставами.
МАЗ - это один из флагманов белорусской индустрии. И его коллектив насчитывает порядка 15 тысяч человек. Безусловно, многих из трудового коллектива интересует, кто и как может быть выбран делегатом ВНС, чтобы как раз представлять интересы своего многотысячного коллектива.
Минский моторный завод - еще один промышленный гигант. Анастасия Сергей распределилась сюда всего несколько месяцев назад: работает инженером-конструктором. 22-летней девушке пришлось быстро освоить тонкости производства: она работает с документацией и контролирует качество двигателей. Активно молодой специалист включилась и в обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании.
ВНС будет занимать ведущую роль в жизни страны, т. к. там будут представляться интересы народа: всего и отдельных людей - как молодых специалистов, например, на больших предприятиях.
Сейчас в составе холдинга Минского моторного завода свыше 5 тысяч человек: от разработчиков до сборщиков. И пусть специальности и возраст у людей разные - будущее Беларуси они видят одинаково: в процветании и единстве. О консолидации нашего общества говорили и во время диалога с представителями Федерации профсоюзов.
Это живое обсуждение насущных вопросов, и отрадно понимать, что 1 200 человек-делегатов призваны для объединения нашего общества. Будут представлены все слои нашего гражданского общества. И я уверен, что профсоюзы Беларуси займут активную позицию, станут активными делегатами.
Трансформация общественной и политической жизни страны - это тот период, когда нельзя остаться в стороне. Социальные гарантии и экономическое развитие, безопасность, в том числе и продовольственная - сейчас не просто формируются законодательные основы, а имидж страны.
Яркий пример. Несмотря на сильнейшую конкуренцию мирового рынка, белорусская продукция всегда хит. С начала года толькоодно могилевское предприятие выпустило свыше 13 тысяч тонн хлебобулочной и кондитерской продукции. Объемы увеличили. Причем значительная часть отправилась на восток. Не только в Россию, но и в Азербайджан, Туркменистан. А еще в Германию, Израиль. Есть интерес и со стороны Китая. Собственный же вектор развития сейчас стратегический. Большой коллектив вместе с парламентариями обсудил и ВНС, и новации в Избирательном кодексе.
Важнейшие стратегические задачи - развитие страны, социально-экономические приоритеты, геополитические приоритеты. Это важнейшие функции ВНС. А также функции, связанные с сохранением нашей страны конституционными гарантиями. По сути ВНС - это коллективный гарант соблюдения мира и порядка в нашей стране.
Среди вопросов также место и роль Всебелорусского народного собрания,правовой статус. Дело в том, что это не просто высший орган народовластия, а система, аналогов которой нет в мире. Оттого и вовлеченность белорусов максимальная. Диалоговая площадка развернулась и в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. "Неравнодушный диалог" объединил оффлайн-формат, также регионы подключались по видеосвязи.
Присоединиться к большому народному диалогу может каждый. Проект закона о ВНС размещен в открытом доступе на правовом форуме Беларуси. Здесь же продолжается онлайн-обсуждение. Оставить свое мнение и внести конструктивные предложения можно по 2 ноября включительно.
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