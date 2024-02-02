Президент Беларуси принял кадровые решения и актуализировал задачи для Управделами

Пятница, 2 февраля, в графике Президента Беларуси стала днем кадровых решений и контроля за работой Управделами.

Ротация затронула Комитеты госбезопасности и госконтроля. Президент принял решение и по главе секретариата Всебелорусского народного собрания - руководить им будет Валерий Мицкевич. Именно под его началом секретариат будет заниматься организацией, подготовкой первого ВНС в его новом конституционном статусе. Впереди здесь действительно много работы.

По самому широкому спектру вопросов докладывал и глава Управделами Президента. В структуре почти семь десятков организаций (от природоохранных учреждений до сельскохозяйственных). Речь шла о новых проектах и модернизации.

Подробнее о том, чем займется новый руководитель секретариата ВНС, на что глава государства ориентирует Управделами и что значат перестановки у силовиков, рассказала обозреватель Агентства теленовостей Наталья Бреус.

Большого секрета из своих подходов в кадровой политике Президент не делает. Профессионализм и опыт - это, пожалуй, главные критерии при назначении на важные должности. Да и ротация накануне избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика. Сенсаций в этом смысле нет. Хотя принятые сегодня решения, конечно, и заметные, и интересные.

То, что в кабинет Президента вместе с назначаемыми заходят и руководители ведомств, только подтверждает: должности совсем не рядовые. Планка для кандидатов самая высокая. Что Следственное управление в Комитете госбезопасности, что ДФР в Госконтроле - это структуры, которые прежде всего обеспечивают национальную безопасность.

О работе важных силовых структур

"Я пригласил вас для того, чтобы обсудить, с одной стороны, вопросы функционирования в общих чертах и деятельности двух наших важнейших силовых структур. Речь идет о Комитете госбезопасности и финансовой разведке, как мы ее когда-то называли. Передана была в Комитет госконтроля. Проблем хватает. Об этом мы еще поговорим", - сказал глава государства, назначая нового заместителя председателя КГК.



"Там (в ДФР. - Прим. ред.) нам надо придать определенное направление, может быть, связанное больше с системной работой, как это в Комитете госбезопасности. Я склонен к тому, чтобы Вас туда, Андрей Васильевич (руководитель Следственного управления КГБАндрей Самбук. - Прим. ред.), направить на эту должность руководителем. А Константин Федорович (заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. - Прим. ред.), поскольку он совсем еще молодой человек, поработает в Комитете госбезопасности", - заявил Президент.



"Ну и я не скрою. Новое поколение. Я всегда об этом говорю. Вам придется еще работать и работать. И на более высоких должностях. Поэтому об этом тоже не забывайте", - добавил белорусский лидер.

А. Лукашенко назначил директором ДФР КГК Андрея Самбука

После назначения прежнего директора ДФР Игоря Маршалова послом в Зимбабве позиция была вакантной. Отныне ее займет Андрей Самбук. Он переходит в Госконтроль из КГБ, где работал во главе Следственного управления. Им в свою очередь будет руководить Константин Бычек, для которого это повышение с позиции зама. Важная миссия контролеровв целом и финансовой милиции в частности - на корню пресекать попытки экономических преступлений, выявлять случаи лжепредпринимательства, налоговых манипуляций, зарплат в конвертах. Ловкачей сегодня хватает.





Как рассказал во время общения с журналистами после назначения Андрей Самбук, глава государства поручил принять комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие органов финансовых расследований.

Новый руководитель ДФР подчеркнул, что органы финансовых расследований являются одним из звеньев системы обеспечения национальной безопасности Беларуси. В числе их основных задач - защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности страны, защита прав и законных интересов граждан Беларуси, иностранных граждан и организаций в экономической сфере. Перед ДФР КГК также стоит задача выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения в экономической сфере, в том числе коррупционные. "Сотрудники ДФР являются профессионалами своего дела, патриотами нашей страны. Поэтому могу заверить, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены в полном объеме", - сказал директор ДФР.

Валерий Мицкевич будет руководить секретариатом Всебелорусского народного собрания

Не случайно говорили о патриотизме, это сегодня как никогда важно, особенно когда страна на пороге серьезных электоральных кампаний. После единого дня голосования предстоит сформировать Всебелорусское народное собрание в его новом статусе. По сути это работа с нуля, и раньше такого никто не делал. Поручишь не каждому, но за плечами у профессионального юриста Валерия Мицкевича и управленческий, и парламентский опыт. Высокие отзывы коллег прилагаются. Так что возглавить секретариат ВНС ему будет вполне по силам.

"Я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий - становится конституционным органом. И, конечно, надо эти годы (год-два, может, три) с появлением ВНС и определенных (у него. - Прим. ред.) серьезных властных конституционных полномочий нам бы в это время не создать какой-то хаос во власти. Потому что сам знаешь, хаос во власти - мгновенно переносится это в общество", - сказал Александр Лукашенко.



Президент предложил Валерию Мицкевичу возглавить секретариат ВНС: "Я подумал, что на этом этапе в должности, если, конечно, ты согласен (я ни с кем не советовался), руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания (секретариат он будет называться и называется) ты бы смог внести достойный вклад в развитие обстановки здесь наверху. Если уже совсем откровенно говорить".

По Конституции первое собрание должно быть проведено не позднее 60 дней после единого дня выборов. Поэтому крайний срок - 25 апреля. Придется засучить рукава.

Глава государства предупредил, что работы впереди много: надо организованно провести первое заседание Всебелорусского народного собрания, выработать регламент. "Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы очень серьезные. И мне предложили проект указа по секретариату: полномочия и прочее, функционал и персональный (состав. - Прим. ред.). Я пока его не подписал, - сказал Александр Лукашенко. - Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. Возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Думаю, недели достаточно для того, чтобы внести. Ну а дальше будет видно. У тебя опыт большой не только аппаратный, но ты же судья сам - корни твои уходят в судейство".



"Да, начинал", - подтвердил Валерий Мицкевич.



"Это всегда помнится - то, откуда начинал. Поэтому все потом мы определимся, каким образом действовать. А пока, если ты не против, я бы все-таки предложил тебе возглавить на этом этапе (и сформировать) секретариат ВНС. И заняться работой по подготовке Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет создан, возглавляет его премьер-министр. Пусть возглавляет - правительство. Но какую бы должность ни занимал, тебе придется рулить и разруливать все эти вопросы", - резюмировал глава государства.

Особая ответственность

В первую очередь предстоит определиться с кадрами секретариата ВНС. С этого Валерий Мицкевич начнет. Это будет небольшой компактный орган - человек десять,работающий на профессиональной основе.

По словам руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания Валерия Мицкевича, Президент, принимая кадровое решение, ориентировал на серьезную, ответственную работу, ведь предстоит сформировать новый конституционный орган, который появился в Конституции после референдума. "Новизна, с одной стороны. С другой - ответственность, потому что это высший представительный орган, у него очень серьезные полномочия. И, соответственно, подходить к организации его работы надо очень и очень ответственно, - сказал Валерий Мицкевич. - Будем создавать все".

Кстати, свою простую, но эффективную формулу привлечения кадров рассказал и глава Управделами Президента: материальные условия плюс интересные рабочие задачи. Юрий Назаров, который на свой пост был назначен года полтора назад, сегодня пришел с докладом.

Вотчина у него приличная - от национальных парков до торговли, общепита, строительства и сельскохозяйственных предприятий. Всего около семи десятков организаций, где работает под 25 тысяч человек. Президент сказал: главное - за общими цифрами видеть проблемы.





Поручение управляющему делами Президента - взять на контроль производство музыкальных инструментов и лыж

Глава государства подчеркнул, что результаты работы предприятий и организаций, входящих в систему Управления делами Президента, неплохие: "И финансовые результаты - это хорошо, и по отраслям: и сельское хозяйство, и строительство, и Белхудожпромыслы. Все раньше считали, что Управление делами - это собрал лакомые куски и жизнь в шоколаде. Нет. Чего стоит концерн "Белхудожпромыслы".

"Но есть направления, которые мне хотелось бы, чтобы Управление делами развивало: музыкальные инструменты и прочее. Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное. Что-то попробовали в Борисове воссоздать, вроде бы, на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, не только Управления делами, но тебе как опытному человеку надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности, для развития этого направления. Оно непростое, но если Управление делами Президента за это не возьмется, никто оперативно этот вопрос не решит, не поднимет эту отрасль. Но это я к примеру говорю", - сказал Александр Лукашенко.

Похожая ситуация и сфере производства лыж и другого спортивного инвентаря на предприятии "Телеханы", добавил он. "Тоже надо обязательно совершенствовать работу и выходить на более высокий уровень. Мы все-таки относительно северная страна, надо, чтобы детишки, как и мы с тобой когда-то, занимались на улице. А улица сегодня - это лыжи прежде всего. Надо со школьных лет прививать им эти знания, опыт для того, чтобы просто здоровые люди были, а не сидели в интернете и не тыкали в телефон", - отметил Президент.

Александр Лукашенко неслучайно нагружает Управделами порой, казалось бы, неподъемным задачами. Если не оно, то кто ж тогда? Под крылом такой мощной структуры у тех же Белхудожпромыслов есть шанс на новую жизнь. Чтобы не потерять уникальную школу специалистов, самобытность, человеческое мастерство, нужно модернизироваться и отвечать запросам времени. Президенту это важно. Запросам времени должен отвечать и АПК. Несмотря на низкий сезон, работа кипит.

Работа сельхозорганизаций в структуре Управделами Президента

Еще одно направление, на которое надо обратить внимание, - работа сельхозорганизаций. Глава государства напомнил, что ранее было принято решение о строительстве в Могилевской области новых мощностей по переработке молока.



"Надо активнее задействовать базы хранения, которые у Управления делами есть. Мы об этом уже говорили на примере "Александрийского". Хорошее хранилище построено - в прошлом или позапрошлом году они вообще пустовали. Это не дело. Их надо привести в порядок и постоянно там хранить. Не картошку, а хранить яблоко, другие плодово-ягодные продукты, которые можно выгодно продать, - поручил глава государства. - Рынок огромный, необъятный. Российский рынок, Китай просят продукты питания во все больших объемах. Слышал о том, что они хотят просить нас, чтобы мы поставляли им свинину. Откроют поставки. Поэтому рынков сегодня хватает, довольно премиальные. Нам в этом отношении надо работать и раскручиваться".

Новые проекты, модернизация и развитие

В общем новые проекты, модернизация и развитие. На этом строит свою работу Управление делами Президента и подначальным организациям советует. Будь то "Слуцкие пояса", где обновляется производство, или санатории, которые планируют расширяться, чтобы принимать больше людей и зарабатывать на развитие собственной базы. Позитивные оценки от Президента - не повод расслабляться и сбавлять темп.

Фото: president.gov.by