Важные события из жизни Гомельской области





В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна

Перезагрузка значительного спортивного объекта. В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна. Ввести в эксплуатацию его планируют летом. Спортивный комплекс построен в 1978 году. В нем начинал спортивный путь чемпион Европы, участник двух Олимпиад Евгений Цуркин. Это значительный объект инфраструктуры и для обычных горожан - любителей водных видов спорта и активного отдыха. За 40 лет эксплуатации конструкционные элементы бассейна значительно пострадали. Износ выявила инспекция в 2018 году. Было принято решение о реконструкции. Сейчас завершают демонтажные работы. Идет замена кровельных перекрытий. На подходе отделочные работы. Открытие намечено на 1 августа.





В Гомельской области прошла акция "Чистый водоем"

Она существует с 2014 года и прошла в седьмой раз. Каждый год участники акции приводят в порядок около тысячи километров береговой линии водоемов. Кстати, по данным Белорусского общества охотников и рыболовов, объем мусора, что собирается с одного километра береговой линии, уменьшается каждый год. За три последних года эта цифра снизилась почти на четверть. Главные цели акции, кроме наведения порядка, - привлечение внимания к проблеме загрязнения и экологическое воспитание населения.





Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов