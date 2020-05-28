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Важные события из жизни Гомельской области
В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна
Перезагрузка значительного спортивного объекта. В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна. Ввести в эксплуатацию его планируют летом. Спортивный комплекс построен в 1978 году. В нем начинал спортивный путь чемпион Европы, участник двух Олимпиад Евгений Цуркин. Это значительный объект инфраструктуры и для обычных горожан - любителей водных видов спорта и активного отдыха. За 40 лет эксплуатации конструкционные элементы бассейна значительно пострадали. Износ выявила инспекция в 2018 году. Было принято решение о реконструкции. Сейчас завершают демонтажные работы. Идет замена кровельных перекрытий. На подходе отделочные работы. Открытие намечено на 1 августа.
В Гомельской области прошла акция "Чистый водоем"
Она существует с 2014 года и прошла в седьмой раз. Каждый год участники акции приводят в порядок около тысячи километров береговой линии водоемов. Кстати, по данным Белорусского общества охотников и рыболовов, объем мусора, что собирается с одного километра береговой линии, уменьшается каждый год. За три последних года эта цифра снизилась почти на четверть. Главные цели акции, кроме наведения порядка, - привлечение внимания к проблеме загрязнения и экологическое воспитание населения.
Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов
"Звонкий как стекло и блестящий як металл". Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов. В новой экспозиции - предметы из коллекции художественного металла и стекла. Среди экспонатов посуда и украшения, часы и осветительные приборы, декоративные элементы интерьера и мебельная фурнитура. Кстати, стекло и металл из древности соседствовали в жизни человека и часто соединялись в одном предмете. Также на выставке можно узнать и о технологиях производства изделий, которым нужны огонь и высокие температуры.
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