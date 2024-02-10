Важные события недели

Подготовка к единому дню голосования - на финишной прямой. Для участковых избирательных комиссий это время для сверки списков избирателей. В целом они сформированы, но будут так называемые дополнительные списки тех, кто пожелает проголосовать не по месту регистрации или на дому.

На выборах в Беларуси будут работать около 150-ти международных наблюдателей. Процесс максимально открытый.

В этом году Беларусь встречает важную дату - 80 лет, как фашистские захватчики навсегда ушли с белорусской земли. За это время мы не допустили повторения даже малейшего из того, что пережили наши деды. Можно ли это считать национальным достоянием? Еще как!

Мне уже взвешивали хлеб 250, 125г, через плечо протягивается рука молодого человека, он с весов вместе с карточками берет хлебушек и запихивает в рот. Мария Ягодницына, председатель общественного объединения "Белорусский союз блокадников Ленинграда"

От таких историй становится жутко, но такая правда. И когда она звучит из первых уст, пробирает до дрожи даже самые молодые умы. Встрече с Марией Ягодницыной, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, предшествовал открытый показ фильма "Фабзайцы", где такие же подростки, которые хотели жить, учиться, оказались в блокадном кольце. Там погибла половина из 24 тыс. белорусских ребят. Это общая история, которая мотивирует к действию. На неделе молодежь Беларуси и России договорилась создать в Союзном государстве единую платформу для проектов по сохранению исторической памяти.

Почему Запад столь агрессивен, имеем ли мы право сдаться и отступить от наших планов, замыслов, союзного строительства. Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства

Западу, конечно, не на руку такая инициативность. Там переписали и переврали многое из неудобного. Для чего? Очевидно, чтобы скрыть преступления. Но ни время, ни выстраиваемые преграды в этом вопросе не помеха. Когда понимаешь, для чего. Справедливости ради - это главное, почему не закрывают дела о геноциде белорусского народа даже когда соседи не особо идут на контакт.

К сожалению, наши ближайшие соседи - Польша, страны Балтии - отказали нам в исполнении наших просьб, причем по надуманным, смею заявить, основаниям: "исходя из интересов национальной безопасности". Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси

Это дежурная фраза, которая слишком часто звучит от западных политиков. Создавая видимость, мол, заняты интересами нацбезопасности, в упор не признают, что угроз куда больше внутри Евросоюза. Протестами охвачена добрая треть Европы.

Я вынужден выходить на протесты. Правительство творит с нами, что пожелает. Тео Шмидт,фермер

"С нашими фермерами поступают по-свински. Так мы вообще останемся без своих сельхозпроизводителей", - заявил протестующий.

Бунт не с пустого места, зарплаты давно не успевают за ценами. Для понимания, за год оливковое масло подорожало на 75 %, картофель на 50 и больше чем на 30 % подорожали яйца. Недобросовестную конкуренцию провоцирует дешевый импорт из Украины. Вдобавок рост цен на топливо, электроэнергию, удобрения. А в это время фокус внимания правителей остается за контуром.

Мы решаем, как сможем усилить нашу европейскую поддержку Украины. Германия внесет свой вклад в безопасность. Все знают, что в этом году Берлин выделил более 7 млрд евро на поддержку Киева поставками оружия. Олаф Шольц, канцлер Германии

Впрочем, все по плану Белого дома - обнищать (что равно поглотить под себя) Европу. И, кстати, антироссийские санкции в этом вопросе сыграли одну из ключевых ролей и снова не на руку ЕС. Мы же торгуем с теми, кто заинтересован, упрощая технологии расчетов. Создание цифрового белорусского рубля - уже недалекая перспектива. Цифра даст нам зеленый свет для проведения трансграничных платежей.

Очередной технологический шаг, с которым нам легче и проще будет расплачиваться с нашими торговыми партнерами. Михаил Демиденко, замначальника управления Национального банка Беларуси

А их география на глазах становится шире. За инвестиционным сотрудничеством к нам едут с самого центра Африканского континента, чтобы наладить межгосударственные отношения.

Южный Судан расположен в самом сердце Африки. И если правительство Беларуси хочет сотрудничать с Африкой, то мы готовы к различному роду партнерства, чтобы вы могли развивать присутствие в странах Восточной Африки. Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана

В Центральной Азии Беларусь давно не в чужаках. Это еще раз подтвердил визит в Узбекистан белорусского лидера. Страну Александр Лукашенко назвал точкой опоры в регионе и выразил уверенность, то что достигли далеко не предел.

"Для наших экономик 600 млн - смешные цифры, нужно выходить на миллиард и смотреть вперед", - заявил Президент.

По итогам переговоров заключен ряд двусторонних документов, в том числе подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2024-2025 годы. Немаловажно, что в одном направлении смотрим на все общемировые процессы. Пользуюсь случаем, президенты позвонили Ильхаму Алиеву, (вновь избранному президенту Азербайджана) чтобы поздравить с победой на президентских выборах. По данным экзит-полов, его кандидатуру поддержали 94 % избирателей. Высокую явку подтверждают и наблюдатели от Беларуси, которые работали в столице Азербайджана.

Процесс проходил открыто и доступно, также планируют организовать выборы в Беларуси. Ожидается, что у нас будут работать около 150 международных наблюдателей. Уже приступили от миссии СНГ.

Задаем вопросы, которые могут касаться возможных нарушений, к нам везде открыты, предоставляют необходимую информацию. Игорь Барковский, международный наблюдатель от миссии СНГ