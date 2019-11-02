Важные темы уходящей недели - в "Главном эфире"

Масштабный и авторитетный форум в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами. Открытие фестиваля "Лістапад" в Минске. А также визит Александра Лукашенко в РНПЦ онкологии в Боровлянах, обсуждение актуальных вопросов медицинской сферы и профессионализм наших врачей. Об этом и не только смотрите завтра вечером в "Главном эфире".



