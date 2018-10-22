Важный социальный объект появился в Осиповичском районе

Военные инженеры помогли объединить деревню Крынка, которую разделила река. Предыдущая переправа отслужила 12 лет, но последнее время могла принять разве что пешеходов. Машинам приходилось делать крюк по лесной дороге. Зимой этот путь превращался в непреодолимое препятствие. На открытии нового моста побывал Александр Камович.

Именно так в далекие времена жители деревни Крынка пересекали реку Птичь, чтобы попасть из одного конца деревни в другой. Евгений Павлович настоящий старожил населенного пункта. Из 87 лет последние 45 он живет здесь и с большой теплотой отзывается о здешней природе. Исторически так сложилось, что деревню пересекает река. Сегодня Евгений Павлович перешел реку впервые за три года.

В советские времена местные пользовались, что называется, чем приходилось. Уже в истории суверенной Беларуси через реку стали налаживать временные переправы. Последняя прослужила 12 лет и весной пришла в негодность. На том берегу остались двое пенсионеров, а также дачники.

Сергей Сувеев, председатель Осиповичского районного совета депутатов: "Место без моста было около полугода. Здесь у нас была пешеходная переправа, а вот социальные услуги, медицинские, они у нас объезжали. Есть круговая дорога лесная. К большому сожалению, у нас сейчас там живут пенсионеры, и нам приходится помогать, это автолавка и другие услуги. Поэтому мост - это больше социальный объект".

Строительством моста занялись военные. Во время возведения переправу организовали на лодках. Солдаты дежурили круглосуточно, чтобы в любой момент доставить людей с одного берега на другой.

Этот деревянный мост военные инженеры построили меньше чем за месяц. Отметим, что его возведением занимались 9 бойцов-срочников 188 инженерной бригады. Такая конструкция сможет выдержать до 35 тонн, а срок службы с учетом погодных условий, по заверениям военных, составит до 20 лет.

В подтверждение надежности - наглядная демонстрация. По новому мосту едут многотонные грузовые машины. Отметим, что в этом году в списке 188 инженерной бригады уже 4 объекта в Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях.