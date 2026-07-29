Вблизи белорусско-литовской границы задержан белорус с самодельным БПЛА и планшетом для управления
Автор:Редакция news.by
Беспилотный летательный аппарат обнаружили пограничники вблизи белорусско-литовской границы. На территории нашей страны задержан белорус, у которого был самодельный беспилотник, планшет для управления, а также аккумуляторы и зарядное устройство.
Все предметы изъяты для проведения экспертизы.
В отношении задержанного мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима и воздушного пространства.