Вблизи белорусско-литовской границы задержан белорус с самодельным БПЛА и планшетом для управления

Краткий пересказ от ИИ

Беспилотный летательный аппарат обнаружили пограничники вблизи белорусско-литовской границы. На территории нашей страны задержан белорус, у которого был самодельный беспилотник, планшет для управления, а также аккумуляторы и зарядное устройство.

Все предметы изъяты для проведения экспертизы.

В отношении задержанного мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима и воздушного пространства.