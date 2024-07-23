Вблизи белорусско-литовской границы пограничники изъяли беспилотник

Очередной беспилотник обнаружили пограничники недалеко от белорусско-литовской границы. Управлял летательным аппаратом белорус. В отношении задержанного начат административный процесс. Беспилотник и аккумулятор к нему изъяты.

В Государственном погранкомитете еще раз напоминают, что с 1 апреля запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников без разрешения. Использование летательных аппаратов в пограничной зоне является нарушением пограничного режима. Штраф за него составляет до 2 тыс. рублей.