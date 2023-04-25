Вблизи Чижовского и Восточного кладбищ в Минске изменят организацию дорожного движения

На Радуницу ГАИ работает в усиленном режиме, изменяется организация дорожного движения вблизи кладбищ, выделяются дополнительные парковочные места на прилегающей территории. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям заранее изучить схемы подъезда и не оставлять личный транспорт в местах, где он будет ограничивать видимость и создавать помехи для движения.

Так, вблизи Чижовского кладбища в районе 14-го километра МКАД будут введены временные ограничения движения транспортных средств по полосам кольцевой в обоих направлениях. Разрешенную скорость с помощью дорожных знаков здесь снизят до 50 км/ч. Кроме того, выделят дополнительные парковочные места. Движение по временной парковке будет односторонним, выезд транспортных средств - вдоль кладбища и далее через поселок Новый Двор.

Вблизи Восточного кладбища для бесперебойного движения общественного транспорта до 5 вечера на местном проезде в районе станции метро "Уручье" от улицы Руссиянова до улицы Стариновской запретят парковку. Для этого заранее установят соответствующие знаки дорожного движения.

Кроме того, сегодня до 17:00будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на улице Кульман от улицы Максима Богдановича в сторону улицы Кропоткина, а также по четной стороне улицы Академика Купревича от улицы Программистов до улицы Руссиянова.