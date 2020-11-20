Вблизи деревни Новики Витебского района с воинскими почестями перезахоронили останки 42 советских солдат

Они погибли зимой 1944 года в ходе ожесточенных боев на подступах к Витебску. Фронт здесь стоял шесть месяцев - вплоть до начала операции "Багратион". По журналу боевых действий 33-й армии, за 15 дней февраля и 10 дней марта потери составили 40 тысяч человек. В августе на месте героических событий собрались поисковики из Беларуси и России. В ходе международной вахты памяти и были подняты останки бойцов. Поисковики намерены вернуться сюда будущей весной. А пока идет работа в архивах.