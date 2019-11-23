3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Детское "Евровидение-2019". Сморите завтра прямую трансляцию в 18:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
Голосование за лучшую песню детского "Евровидения-2019" на www.junioreurovision.tv
На сайте
можно поддержать от 3 до 5 понравившихся песен. В том числе разрешается голосовать за представителя своей страны. Наша конкурсантка Елизавета Мисникова с композицией "Пепельный" в списке претендентов под номером 7. Онлайн-голосование завершится завтра прямо перед началом шоу и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут. Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри.
Наша представительница Елизавета Мисникова продолжает подготовку к выступлению. Целый день сегодня она проведет на "Гливице-Арене", откуда и будет вестись трансляция шоу. Помимо репетиций, конкурсантка примет участие в пресс-конференции всех 19 участников.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов