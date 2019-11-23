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Детское "Евровидение-2019". Сморите завтра прямую трансляцию в 18:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Голосование за лучшую песню детского "Евровидения-2019" на www.junioreurovision.tv

На сайте

www.junioreurovision.tv

можно поддержать от 3 до 5 понравившихся песен. В том числе разрешается голосовать за представителя своей страны. Наша конкурсантка Елизавета Мисникова с композицией "Пепельный" в списке претендентов под номером 7. Онлайн-голосование завершится завтра прямо перед началом шоу и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут. Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри.

Наша представительница Елизавета Мисникова продолжает подготовку к выступлению. Целый день сегодня она проведет на "Гливице-Арене", откуда и будет вестись трансляция шоу. Помимо репетиций, конкурсантка примет участие в пресс-конференции всех 19 участников.

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