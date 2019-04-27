Вчера в Беларуси был побит температурный рекорд

В Бресте зафиксировали почти 28 градусов тепла. Рекорды обновились также в Дрогичине, Высоком и Пинске. Из-за такой погоды мелеют реки. Спад уровней воды зафиксирован на Немане у Гродно, Соже у Кричева и Славгорода. Это затрудняет работу речного транспорта.



