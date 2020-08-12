Вчерашние беспорядки в Беларуси были менее массовыми

. На этот раз они оказались менее массовыми. Тем не менее, некоторые участники несанкционированных акций были настроены по-боевому, и, как отмечают правоохранители, их действия четко координировались. Среди задержанных много ранее судимых. Некоторые страницы из биографии можно легко прочитать по татуировкам на теле. Другие факты изложили сами участники беспорядков. При обыске среди личных вещей у них были найдены радиостанции, ножи, фомки и дубинки. Как отметили правоохранители, среди задержанных есть граждане России, Украины и Польши. Отмечается, что самая агрессивная группа сконцентрировалась в столичном микрорайоне Серебрянка. В частности, на этих кадрах - 6 задержанных: 4 белорусов и украинцы

.





Проверяется информация о возможном подкупе участников акций

Один из подозреваемых, так называемый кассир, задержан в Минске у торгового цента "Дана Молл" с крупной суммой денег - около 10 тысяч долларов. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Сообщается, что ранее он был судим за незаконный оборот психотропов.

Прошедшие ночью беспорядки хоть и утратили массовость, однако уровень агрессии остается крайне высоким по отношению к правоохранителям - констатируют в МВД.





В Могилеве несколько парней устроили потасовку с ОМОНом

На кадрах хорошо видно, что спортивного вида мужчины, владеющие навыками единоборств, целенаправленно спровоцировали потасовку.

В Барановичах, сообщает милиция, злоумышленники попытались поджечь торговые киоски. Оперативно-разыскные мероприятия в итоге принесли результат - в городе обнаружена "ауди А6", в салоне - два метательных ножа, пластиковая бутылка с растворителем, балаклава, готовый коктейль Молотова и материалы для приготовления огнеопасного оружия. В отношении хозяина машины возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят. В руки милиции попались и двое 17-летних парней с дымовыми шашками, петардами, касками и другой протестной атрибутикой. Где они собирались его применить - выясняют правоохранители.

Следственный комитет подтвердил задержание в Минске российских граждан



, координаторы Фонда Навального и активисты организации "Открытая Россия", которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации. Сейчас Важенков и Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Отметим, ранее они были неоднократно судимы.

В нашем распоряжении появилось видео задержания одного из координаторов протестов. У него дома правоохранители провели обыск. Обнаружена запись его общения с координатором за рубежом.

Как сообщает МВД, за два дня на сотрудников органов внутренних дел

. Прецедент был создан в Минске, и затем волна аналогичных актов прокатилась по стране, в том числе в Жодино и Барановичах.

Минувшей ночью телесные повреждения различной степени тяжести были причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы. По фактам нападения на правоохранителей Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел.





В Барановичах зафиксированы попытки поджечь торговые киоски

В городе обнаружили машину с пустыми бутылками и уже готовым коктейлем Молотова. Автомобиль изъят. В его салоне также обнаружены два метательных ножа, пластиковая бутылка с растворителем, балаклава, закупоренная тряпкой стеклянная бутылка с неустановленной химической жидкостью, пустые стеклянные бутылки, тряпки, пропитанные горючим. В отношении хозяина автомобиля возбуждено уголовное дело.

По информации от правоохранителей, уже