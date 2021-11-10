Вчерашние сторонники перемен предлагают свой вариант решения миграционной проблемы

Здесь и стрельба на поражение боевыми патронами, и минные поля. Расстреливать предлагают не только "черную мразь" (это про женщин и детей), но и своих же пограничников, а чтобы жертв было больше, настаивают на "пулеметных точках". Водометы, когда на улице минус, ток по проволоке, пытки звуком и стрельба с вертолетов, газовые камеры и кипящая смола. Нет, это не сценарий фильма ужасов. Хотя очень похож. Это вчерашние оппоненты власти решают миграционную проблему. Вот такую страну для жизни они хотели белорусам.