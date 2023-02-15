Вдохнуть в "Град" новую жизнь и прокачать технически - как создавался "БелГрад - 2"

В новом проекте "Дело жизни" Агентство теленовостей раскрывает, как был модернизирован легендарный советский "Град" в современную реактивную систему БМ‑21Б "БелГрад - 2".

Серийное производство "Градов" было развернуто на Пермском заводе им. Ленина и велось до 1988 года. Дальнейшая разработка модификаций боевых машин проводилась силами завода СКБ. К 1995 году уже после завершения серийного производства более 2000 боевых машин БМ-21 находились на вооружении 50 стран мира.

В белорусской армии по состоянию на 2019 год в войсках состояло 128 машин.

"В 2018 году Минобороны обратилось с предложением рассмотреть возможность модернизации РСЗО "Град", - рассказывает начальник конструкторского отдела ОАО 2566 "Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Игорь Тумилович. - У завода был опыт в этой области. Было решение ГВПК и Минобороны о начале опытно-конструкторских работ в этом направлении".

За основу была взята именно эта компоновка БМ 21А, так как она устраивала войска по компоновке, но не устраивала в некоторых узлах машины. Этот опыт был изучен в войсках и при проектировании уже новой машины, эти замечания мы постарались по максимуму учесть. Игорь Тумилович, начальник конструкторского отдела ОАО 2566 "Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения"

Главная просьба военных заключалась в том, чтобы вдохнуть в "Град" новую жизнь. Поставить на шасси белорусского МАЗа (до этого был советский "Урал") и прокачать технически. Установить новые средства связи, системы наведения и пуска. За работу, говорят на заводе, взялись не раздумывая.

Факт В 90-х первая попытка модернизировать "Град" здесь уже была. Она даже закончилось появлением в 2001 году обновленной РСЗО под названием "БелГрад". Первый образец был представлен на учениях "Неман-2001". Но тогда массовая модернизация боевых машин так и не началась.

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На этот раз нужно было сделать абсолютно новую машину. Старый образец был лишь лекалом. На то, чтобы довести его до совершенства, ушло около двух лет. Но настоящая работа началась в 2020 году, когда на завод привезли боевую часть от БМ 21. Новое шасси от МАЗа для старого "Града" сюда привезли ранее.





Вместе с работами начались и первые трудности. С одной из них пришлось столкнуться инженеру-конструктору Александру Комару, который занимался электрическим переоснащением машины.

По его словам, когда поставили боевую часть, длина машины изменилась. Сталкивались с трудностями прокладки кабелей, где-то добавляли, где-то длиннее, чтобы и запас был, и дальше можно обслужить.

Александр Комар вспоминает, что все работы проводились вручную. Порой приходилось отрезать или добавлять провода прямо на ходу. "Сначала нужно было изучить старую машину, как это сделать на новой машине. Что приложить, что куда поставить, скомпоновать, сделать герметично, сделать удобно для состава. Есть норматив по стрельбе, чтобы все в кратчайшие сроки было, чтобы из кабины либо вне машины, чтобы все удобно стреляло и настраивалось".

Раньше РСЗО "Град" состояла из двух отдельных машин: стреляющей и заряжающей. В модернизированной версии обе машины решили совместить в одну. Универсальная грузовая платформа, совмещающая в себе две транспортные единицы, существенно должна была повысить такие важные характеристики, как мобильность, скрытность передвижения, оперативность развертывания для нанесения удара и быструю смену позиций.

"Это уход от зависимости поставок комплектующих и ремонта шасси, поставки запчастей, поскольку производитель на месте здесь, - говорит начальник конструкторского отдела ОАО 2566 "Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Игорь Тумилович. - Мобильность повышается. Плюс за счет этого уменьшено количество экипажа. Было 6 человек, сейчас 4".





Теперь боевому расчету не требуется транспортная заряжающая машина, потому что увеличена вместимость РСЗО до двух боекомплектов. Чтобы артиллеристам подготовиться ко второму залпу, нужно всего 7 минут. Борисовские конструкторы и специалисты значительно расширили и упорядочили места для складирования имущества: для шасси, для комплекса средств связи и для обслуживания артиллерийской части. Почти вдвое увеличенная грузовая платформа на шасси со стеллажами для 40 или 60 реактивных снарядов позволила перезаряжать пусковую установку без транспортной машины и сократить время подготовки ко второму залпу.

Еще одно уязвимое место, которое выявили военные у первой белорусской модернизации "Града", прошедшей еще в 90-х, - устойчивость при стрельбе. Шасси "Урала" более массивное и тяжелое. Поэтому в бою машина устойчива. Но когда артиллерийская часть была установлена на более легкий МАЗ, при стрельбе РСЗО стала немного покачиваться. Тем более, если пуски производились с неровной местности. По сути, это мелочь, машина не перекинется. Но попаданию в цель эта тряска явно мешала.

В итоге конструкторы решили внедрить механизм горизонтирования и стабилизации. Его возможности позволяют водителю с помощью датчика крена отрегулировать положение машины относительно линии горизонта.

Ни одна современная РСЗО не может обойтись без качественной связи. Переоснастить боевую машину и наградить ее гаджетами XXI века было доверено Александру Комару. Несмотря на сложные задачи, все было реализовано. Комплекс средств связи и передачи данных позволил обеспечить обмен речевой информацией в аналоговом и цифровом форматах. А пульт управления сейчас позволяет в режиме онлайн снимать показания напряжения в бортовой сети автомобиля даже во время боевой работы.

"Новая установка связи позволяет общаться до 5 км, - рассказывает инженер-конструктор Александр Комар. - Поставили современные приборы, установили новые цифровые приборы для водителя, для расчета боевого, чтобы даже из кабины возле машины произвести расчет для дальнейшей стрельбы".



