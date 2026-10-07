"Вечер в Неаполе" собрал аншлаг в Белгосфилармонии

Итальянское солнце в Белгосфилармонии - концертная программа "Вечер в Неаполе" собрал аншлаг. В программе прозвучали неаполитанские песни, ставшие символом Италии. В афишу вечера вошла такая музыка, как "O Sole Mio", "Funiculi, Funicula", "Santa Lucia".

Композиции - не в традиционном исполнении: мужские голоса могли исполнять женские партии и наоборот. В камерной обстановке филармонии итальянскую страсть зрителю дарили лауреаты международных и национальных конкурсов.

Иван Кручко, солист Белорусской государственной филармонии:

"Некоторые из этих песен обычно исполняют другие голоса. Вот в моем репертуаре мне пришлось опускать тональности, чтобы моим голосом это можно было изобразить. Дружным таким коллективом нам удалось подготовить такую программу. Она достаточно большая, разнообразная. И те голоса, которые будут исполнять песни, для людей будет непривычно в том, что это нетрадиционно принято исполнять, например, женским голосам, те песни, которые обычно мужчины исполняют".

Екатерина Огородникова, лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии, ведущая и организатор концерта "Вечер в Неаполе":

"Новая концертная программа, идея ее создания у нас возникла в прошлом году. Мы делали проект "Amore Mio", который состоял из оперных арий, из неаполитанских песен, из современных итальянских песен. И зрители, да и сами артисты предложили сделать отдельно концерт из неаполитанских песен, потому что их невероятное количество, они все разные, они все прекрасны. Ну и не поддержать такую идею было бы грехом. По сути, "Amore Mio" у нас выходило в два концерта. И они были абсолютно разные, и мы надеемся, что концерт неаполитанских песен тоже у нас будет иметь повторение".

Отметим, что с итальянской страстью минский зритель еще встретится 9 октября, уже на большой сцене филармонии. Вновь покорять белорусскую публику приедет вокалист Риккардо Форези с программой "Из Италии с любовью". Концерт пройдет в рамках фестиваля искусств "Белорусская музыкальная осень".