Вечер красоты от "Белой Руси" прошел в Новополоцке

Новая прическа, макияж и наряд. В Новополоцке накануне 8 марта представительниц прекрасного пола пригласили стать участницами проекта "Преображение". Вечер красоты от "Белой Руси" прошел в десятый раз. Над весенними образами работали профессиональные стилисты и визажисты. Кульминация проекта - дефиле. Для гостей организовали розыгрыши и викторины с подарками, а также выставки изделий ручной работы.



