Вечер памяти Александра Прокопенко прошел в Доме футбола

Вечер памяти знаменитого футболиста Александра Прокопенко прошел в Доме футбола в Минске. Бронзовый призер Олимпиады в Москве, чемпион СССР в составе минского "Динамо", мастер спорта международного класса - пример для подрастающего поколения. Вечер памяти объединил болельщиков, родных и близких футболиста, а также партнеров по команде.



За 5 лет в рамках проекта "Народный футболист", инициатором и организатором которого стал сын легенды кожаного мяча, открыт стадион им. Александра Прокопенко, написана книга и на регулярной основе проводятся матчи между ветеранами. В мае будет дан старт детскому турниру "Кубок Прокопенко". А в планах - возведение памятника около стадиона "Динамо" - именно на этой арене прошли лучшие годы жизни спортсмена.



