Вечером в Брестской крепости состоится патриотический концерт

Минута памяти и живые цветы - так трогательно Брест встречает каждое 3 Июля. Первые торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые ожесточенные бои за крепость и сделаны были первые шаги к Великой Победе и независимости. К Вечному огню возложили живые цветы. А военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников в минуте молчания.



Памятный митинг прошел и на площади Свободы, где установлен мемориал в честь горожан, которые боролись с оккупантами. Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус в каждом уголке нашей страны.



Вечером у монумента "Звезда" Брестской крепости начнется патриотический концерт и станет ярким аккордом праздника Независимости.