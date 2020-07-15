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Вечером в "Панораме" очередное расследование корреспондентов по уголовному делу Виктора Бабарико
Сегодня вечером в программе "Панорама" очередное расследование наших корреспондентов. Мы уже рассказывали, какую незаконную деятельность, по данным следствия, осуществляли Виктор Бабарико и его подельники. Остается непонятным, как в этих махинациях замешан банк. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и, как оказалось, их российских акционеров. Мы покажем только незначительную часть эпизодов, которые стали известны по этому громкому уголовному делу.
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