Вечером в "Панораме" очередное расследование корреспондентов по уголовному делу Виктора Бабарико

Сегодня вечером в программе "Панорама" очередное расследование наших корреспондентов. Мы уже рассказывали, какую незаконную деятельность, по данным следствия, осуществляли Виктор Бабарико и его подельники. Остается непонятным, как в этих махинациях замешан банк. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и, как оказалось, их российских акционеров. Мы покажем только незначительную часть эпизодов, которые стали известны по этому громкому уголовному делу.



