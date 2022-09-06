Ведущая молодежная организация Беларуси отмечает юбилей. БРСМ - 20 лет

Ведущая молодежная организация страны - БРСМ - отмечает юбилей. С 20-летием со дня образования общественное объединение поздравил Президент.

Президент поздравил БРСМ с 20-летием

"Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов. БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела молодежь. Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду", - говорится в поздравлении.

Ровно 20 лет назад слияние Белорусского союза молодежи и Белорусского союза патриотической молодежи в одно общественное объединение инициировал Президент. И заметный результат в реализованных проектах и успехах молодежи.

Владислав Бондарь подробнее.

БРСМ - 20!

Вот когда говорят, что будущее строит молодежь, в нашей стране это в большинстве адресовано как раз БРСМ. Ведь сегодня в составе организации каждый пятый молодой белорус. И здесь строить будущее - это и буквально о важных социальных объектах и масштабных молодежных стройках, также об уникальных, а главное полезных проектах, которые воплощают в жизнь благодаря крупнейшей молодежной организации. И, конечно, нет пути в будущее без прошлого. Сегодня задача активистов - сохранение исторической памяти. Актуально как никогда.

И эту память студенческие отряды (традиция еще из предшествующего комсомола) буквально восстанавливают своими руками. Молодежной стройкой этого года Президент объявил Хатынь. В мемориальном комплексе трудились не только бойцы из разных регионов страны. Привлекали и молодежь из братской России. Ведь история общая.

Студотряды - это и возможность для получения первого рабочего опыта с дальнейшим трудоустройством по профилю. А как еще могли бы студенты пока без статуса специалистов попасть на такие промышленные гиганты, как МАЗ, МТЗ или "Атлант"? В этом году они впервые приняли за полтысячи бойцов. А чтобы реализовать интеллектуальный потенциал и даже воплотить в жизнь бизнес-стартапы, - конкурс "100 идей для Беларуси".

Свою среди "100 идей для Беларуси" попробовал воплотить с командой и Ярослав Меркулов. Символично, ровесник БРСМ. И в этом году проект победил.

А еще БРСМ - это и конкурсы красоты для девушек. Или же "Властелин села" для тех, кто не спешит перебираться в большие города, ведь это тоже про любовь к родине.

Молодежь - вечный двигатель прогресса. Им строить будущее Беларуси и всегда есть, что предложить для ее развития.

Потому любые конструктивные и полезные для страны инициативы глава государства готов поддержать.

О том, что БРСМ должен стать одной из опор белорусского государства, Президент подчеркивал и 6 сентября 2002 года, когда инициировал создание организации. Насколько оправданно? Ведущая молодежная организация страны доказывает уже 20 лет.

Праздновать свой 20-летний юбилей БРСМ будет на протяжении всей недели. Сегодня, в основной день, в Минском городском дворце культуры крупнейшая молодежная организация страны соберет друзей. Выступят и как известные белорусские артисты, так и начинающие молодежные коллективы. Это в 3 часа дня. А далее праздник переместится в Лошицкий парк, где развернется open-air с фестивалем студотрядов, выступят кавер-группы. В завершении праздничный салют в честь 20-го дня рождения БРСМ.



