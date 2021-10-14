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Ведущая Светлана Панкратова о личных отношениях с детьми, любви к мужу и семейных ценностях в программе "Скажинемолчи"
Материнство - это огромное счастье и большая ответственность. И сегодня у женщины не должно быть и мыслей про аборты. Исключения - только медицинские показания. Таким мнением поделилась телеведущая и многодетная мама Светлана Панкратова в программе "Скажинемолчи". Сегодня, в День матери, она рассказала о личных отношениях с детьми, любви к мужу и семейных ценностях. Светлана Панкратова подчеркнула, что сейчас в Беларуси созданы все условия для многодетных. И пополнения в семье точно не стоит опасаться.
Также в программе говорили о погоде за окном и в доме, о правдивости народных примет и о влиянии глобального потепления на климат. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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