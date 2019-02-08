Ведущие медиаэксперты страны о самых актуальных темах недели. "Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы"

35 флагов на Минской международной книжной выставке-ярмарке - только настоящая литература, против ненастоящих новостей про учения НАТО в Беларуси. И совсем не фейковых событиях во Франции, где будут штрафовать и сажать в тюрьму за демонстрации на улицах. Смотрите сегодня сразу после