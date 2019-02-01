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Ведущие медиаэксперты страны в "Клубе редакторов". Смотрите после "Панорамы"

Почему в эпоху расцвета Интернет-СМИ все большую ценность приобретают печатные издания? Историческая память подшивки как противовес цифровой оперативности.

Ведущие медиаэксперты страны, как всегда, о самом актуальном. Что такое информационная безопасность, за какими барьерами можно спрятаться от фейков, как повысить качество работы СМИ? А также кто правит бал в Южной Америке, как теперь верить группе поддержки Америки Северной? Об этом и не только в "Клубе редакторов" сегодня после"Панорамы".

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