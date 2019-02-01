Ведущие медиаэксперты страны в "Клубе редакторов". Смотрите после "Панорамы"

Ведущие медиаэксперты страны, как всегда, о самом актуальном. Что такое информационная безопасность, за какими барьерами можно спрятаться от фейков, как повысить качество работы СМИ? А также кто правит бал в Южной Америке, как теперь верить группе поддержки Америки Северной? Об этом и не только в "Клубе редакторов" сегодня после"Панорамы".