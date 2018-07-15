Ведущие телеканала "Беларусь 2" преодолели "Тропу мужества"

Ведущие крупнейшего медиахолдинга страны проверили себя на выносливость за пределами телестудии. Наши коллеги с телеканала "Беларусь 2" преодолели "Тропу мужества". Команда ведущих и корреспондентов молодежных программ "Пин_код" и "Ничего себе ньюз" справилась с дистанцией в 30 километров. Для участников есть одно условие - постоянное снаряжение. У мужчин не менее 10 киллограмов, у женщин - 5.