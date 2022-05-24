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Ведущие ученые о роли лесов и болот на Международном молодежном экологическом форуме в Минске

Экологическое воспитание, рациональное природопользование и переработка техногенных отходов. Столица принимает Международный молодежный экологический форум. Среди участников - студенты, магистранты, молодые ученые и преподаватели профильных университетов Беларуси и России. В программе лекции от ведущих ученых о роли лесов и болот. Белорусской стороне есть что продемонстрировать. Например, учеными технологического университета совместно с ведущими машиностроительными предприятиями страны разработана и успешно освоена линейка отечественных лесных машин. Разработаны новые методы и биологические препараты для охраны лесных насаждений от вредителей. Совместно с лесхозами страны активно внедряются и передовые IT-технологии.


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Уже сегодня на базе Негорельского опытного лесного хозяйства для участников форума проходят практические и экскурсионно-образовательные занятия. Студенты обсудят экологическую образовательную деятельность, создание природных туристических объектов и даже поборются за звание "Лучший охотник". Также для участников проведут мастер-класс по использованию беспилотной и космической техники для оценки состояния лесов и природных объектов.


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