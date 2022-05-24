Ведущие ученые о роли лесов и болот на Международном молодежном экологическом форуме в Минске

Экологическое воспитание, рациональное природопользование и переработка техногенных отходов. Столица принимает Международный молодежный экологический форум. Среди участников - студенты, магистранты, молодые ученые и преподаватели профильных университетов Беларуси и России. В программе лекции от ведущих ученых о роли лесов и болот. Белорусской стороне есть что продемонстрировать. Например, учеными технологического университета совместно с ведущими машиностроительными предприятиями страны разработана и успешно освоена линейка отечественных лесных машин. Разработаны новые методы и биологические препараты для охраны лесных насаждений от вредителей. Совместно с лесхозами страны активно внедряются и передовые IT-технологии.