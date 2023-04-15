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Ведущий Fox News: США - участник войны против России
Администрация Байдена нарушает американское законодательство и ведет необъявленную войну против России в рамках украинского конфликта. Такое мнение выразил ведущий американского телеканала Fox News. Такер Карлсон подчеркнул, что предполагаемого организатора утечки секретных документов арестовали за то, что он раскрыл ложь администрации президента США о ситуации на Украине.
Эти материалы показали, что на самом деле это не война Украины - это наша война. Соединенные Штаты - это непосредственный участник войны против России. В этот самый момент американские солдаты сражаются с российскими военными. Это не региональный конфликт в Восточной Европе - это открытая война между ведущими ядерными сверхдержавами мира. И все же США официально не объявляли о начале войны. Ее не санкционировал конгресс. Поэтому эта война нарушает американское законодательство. Это преступление.
Подозреваемый в утечке данных Пентагона - 21-летний американец, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. "Он раскрыл преступления, а значит, он преступник. Именно так работает Вашингтон. Говорить правду - единственный настоящий грех", - заявил Такер Карлсон.
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