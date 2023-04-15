Эти материалы показали, что на самом деле это не война Украины - это наша война. Соединенные Штаты - это непосредственный участник войны против России. В этот самый момент американские солдаты сражаются с российскими военными. Это не региональный конфликт в Восточной Европе - это открытая война между ведущими ядерными сверхдержавами мира. И все же США официально не объявляли о начале войны. Ее не санкционировал конгресс. Поэтому эта война нарушает американское законодательство. Это преступление.

Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News