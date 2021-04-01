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Ведущий вуз страны запустил акцию "Год народного единства"
Сохранение религиозных объектов, реставрация культовых сооружений Беларуси и развитие паломнического туризма
Эти вопросы сегодня обсудили студенты и преподаватели БГУ. Местом встречи участников "Диалога культур и религий" символично стал храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Ведущий вуз страны запустил акцию «Год народного единства». На протяжении месяца студенты, преподаватели и сотрудники университета посещали святыни разных конфессий в Минске, знакомились с особенностями их традиций. И сегодня для участников также подготовили экскурсию по территории храма.
Алина Веремейчик, замдекана исторического факультета БГУ:
"Последующее поколение, молодежь тоже будет воспитывать своих детей. И для того, чтобы передать эти традиции, знания, мы должны начинать прежде всего с подрастающего поколения. Завтра наши студенты, выпускники, придут во многие организации, они будут работать в школах, представителями международных организаций, в различных учреждениях, за пределами Республики Беларусь. И несение этого добра, просвещения - это то, что формирует современный облик нашей нации".
Проект БГУ "Год народного единства" также предусматривает цикл патриотических мероприятий, в том числе спортивные турниры и лекции о судьбах студентов и преподавателей в годы Великой Отечественной войны.
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